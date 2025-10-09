Pedro Sánchez considera un acierto elegir Cáceres para la Convención de Turespaña como ejemplo de destino de interior

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado el acierto que ha sido elegir Cáceres para la celebración de la V Convención de Turespaña, una ciudad patrimonio de la humanidad, "que es una de las joyas que durante mucho tiempo han permanecido fuera del radar del turismo internacional".

"Evidentemente ya no es el caso. Hoy Cáceres, yo diría que toda Extremadura, son un destino de primera para los turistas internacionales. Son un reflejo de nuestra apuesta por la diversificación de todos los destinos tan diversos que tiene nuestro país", ha señalado.

Sánchez ha participado este miércoles en la capital cacereña en la V Convención de Turespaña, organización que cumple 40 años desde su creación, y que ha elegido Cáceres para celebrar este encuentro que reúne a un millas de personas de entidades públicas y privadas que trabajan en el sector turístico en el país.

En su intervención en el Palacio de Congresos cacereño ha tenido palabras para el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, que falleció el pasado domingo, y del que ha reivindicado "su legado, su compromiso y su visión de progreso para Extremadura", una región que es "un auténtico tesoro de nuestro turismo de interior".

Una región que también contribuye a "derribar el muro de la estacionalidad" del turismo español, ya que las llegadas en temporada baja crecen a tasas superiores al 27%, casi el triple de los aumentos en temporada alta. Por tanto, menos estacionalidad se traduce en más estabilidad del sector y mayor predecibilidad para las empresas en cuanto a su seguridad económica.

"Creo que la celebración de esta Convención de Turespaña de Cáceres es un ejemplo más a lo que me estoy refiriendo", ha dicho el presidente, en relación a que la "España de interior" es ahora más conocida por todos y también el turismo internacional empieza a descubrir todo lo que puede encontrar en ella, desde el patrimonio arquitectónico hasta el natural, pasando por la oferta cultural o gastronómica.

En el caso del mundo rural, esta oferta turística suele estar en manos de empresas pequeñas o autónomos que también contribuyen a la creación de empleo en los pueblos. "Solo aquí en Extremadura las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural han aumentado casi un 50% desde el año 2018", ha avanzado el presidente, que ha calificado esta evolución de "espectacular".

Pedro Sánchez ha presentado en la Convención de Turespaña la 'Estrategia España Turismo 2030: Cuidando el futuro', una gobernanza que pretende marcar el modelo de desarrollo turístico para los próximos años basado en la sostenibilidad social, medioambiental y económica del sector.

La V Convención Turespaña se está celebrando en Cáceres del 6 al 9 de octubre con el turismo de experiencias como tema central. Se celebrarán más de mil reuniones y 22 ponencias para debatir sobre los retos de futuro del sector turístico.

Este encuentro, que ha sido inaugurado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, está dirigido principalmente a organizaciones de gestión y promoción de los destinos turísticos españoles, empresas y asociaciones de productos y servicios turísticos, así como representantes de organizaciones públicas y privadas, universidades y empresas tecnológicas vinculadas al turismo.