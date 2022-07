Pedro Sánchez se compromete a acelerar el tren de altas prestaciones en Extremadura

Extremadura estará en a la cabeza del desarrollo futuro de España y no en el vagón de cola. Así se rotundo se mostraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto institucional celebrado en la estación de tren de Badajoz tras el viaje inaugural del tren rápido que partía desde Cáceres. Acompañado por el rey Felipe VI, que no ha intervenido en el acto, y por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, Pedro Sánchez ha dicho algo que ya se ha escuchado muchas veces en Extremadura, el compromiso del gobierno en el tren de altas prestaciones, para el que asegura ya no hay vuelta atrás.

Además Pedro Sánchez, que también visitaba la gigafactoria de baterías de litio en Navalmoral de la Mata, con 2.500 millones de inversión, 2.000 empleos directos y 12.000 indirectos, y que se espera esté en marcha en 2025, ponía ejemplos del futuro esperanzador que le espera a Extremadura, como la propia gigafactoria, la fábrica de celdas de litio de Badajoz y el Centro Ibérico de Investigación de Almacenamiento Energético.

Mientras Fernández Vara aseguraba que en septiembre se reunirá el Pacto Social y Político por el Ferrocarril con la ministra de transportes para profundizar en los avances del tren. Afirma que el próximo año estará electrificado y con conexión con Lisboa, por lo que alberga un futuro esperanzador para competir en igualdad de condiciones.