El Patrimonio Histórico de Cáceres protagonizará unas jornadas del 5 al 19 de noviembre

El Palacio de Los Golfines de Abajo de Cáceres se convertirá del 5 al 19 de noviembre en el epicentro de mesas redondas y debates sobre el Patrimonio Histórico de la capital cacereña, bajo la organización de la Real Academia de Extremadura (RAEX) y la Fundación Tatiana.

Coordinadas por el académico Jesús García Calderón, estas jornadas abordarán tres aspectos esenciales que merecen la mayor atención de las instituciones responsables de su enriquecimiento, conservación y gestión, de los profesionales implicados en esta compleja labor social y de la ciudadanía en su conjunto, según precisa la Fundación Tatiana en nota de prensa.

Todas las sesiones se desarrollarán en el Palacio de Los Golfines de Abajo desde las 19,30 horas y en tres mesas redondas seguidas de un debate abierto con los ponentes.

La primera de ellas, 5 de noviembre, versará sobre el compromiso general para la protección de los bienes culturales. En ella, el académico Feliciano Correa Gamero abordará el papel de los ayuntamientos en la defensa esta clase de bienes, mientras que Arsenio Sánchez Hernampérez, técnico del Instituto del Patrimonio Cultural de España, aportará su experiencia internacional en la restauración del Patrimonio Documental de un incalculable valor.

Por último, la profesora Celia Martínez Yáñez, vicepresidenta del Comité Científico Internacional de Turismo Cultural de Icomos, hablará de un documento trascendental para el desarrollo de ciudades como Cáceres: La Carta Internacional sobre el turismo cultural patrimonial que fue suscrita en 2022.

El día 12 de noviembre, el académico José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos, moderará una mesa redonda sobre el Patrimonio Documental y Bibliográfico y ofrecerá su opinión sobre el legado del Palacio de los Golfines de Abajo.

Por su parte, la archivera Eva Marín López, disertará sobre la importancia de los archivos históricos para la cultura española y Agustín Vivas Moreno, catedrático de la Universidad de Extremadura y miembro de la Unión de Bibliófilos Extremeños, ofrecerá su visión sobre la historia cultural de la archivística.

Por último, el 19 de noviembre, la académica María Jesús Viguera Molins, expondrá algunas ideas sobre la dimensión histórica de Cáceres en una tercera mesa redonda referida al Patrimonio Inmaterial y los Conjuntos Históricos. Además, Juan Rodríguez Pastor, académico correspondiente de la RAEX, ofrecerá su visión sobre un aspecto tan sustancial del Patrimonio Inmaterial de Extremadura como los cuentos populares.

Finalmente, Pilar Barraca de Ramos, como una extensa experiencia como asesora del Ministerio de Cultura, planteará el debate sobre la controvertida definición del Patrimonio Inmaterial, cerrando el ciclo María del Mar Lozano Bartolozzi, Directora de la RAEX, y Teodoro Sánchez Ávila Sánchez-Migallón, en representación de la Fundación Tatiana, quienes ofrecerán unas palabras.