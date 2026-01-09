Un particular 'Buscando a Wally' protagoniza el cartel del Carnaval de Badajoz 2026

El Ayuntamiento de Badajoz ha designado como cartel del Carnaval 2026 un diseño de la joven Teresa Solo de Zaldívar, propuesta de estilo 'Buscando a Wally' entre cuyos personajes se encuentra el propio alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha explicado durante la presentación del cartel que es la primera vez que Teresa Solo de Zaldívar, estudiante del Grado de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, se presentaba a este concurso, aunque sí ha optado a otros como el destinado a elegir el cartel de la Feria de San Juan de Badajoz.

Natural de la capital pacense, la joven diseñadora ya ha obtenido distintos reconocimientos, entre ellos el primer premio del cartel de una iniciativa para fomentar el comercio en el Casco Antiguo, ha manifestado el edil, quien ha destacado que un creador pacense sea el ganador de esta propuesta.

Teresa Solo de Zaldívar ha expresado por su parte que su objetivo era conformar una creación que “fuera divertida”, para lo cual utilizó el mundo de 'Buscando a Wally', lo que permite al ciudadano “no solo detectar que se trata de un cartel del Carnaval”, sino también comprobar qué personajes se encuentran en su interior.

En este sentido, se puede observar muchos personajes disfrazados, un gran número anónimos, pero otros reconocibles como el propio alcalde de la ciudad con su pelo rojo (ubicado frente al Ayuntamiento) o el conocido Wally.

Además, ninguno de los muchos personajes del cartel se repite con el objetivo de mostrar la diversidad del Carnaval pacense, ha manifestado.

Como grandes monumentos se encuentran además puerta Palmas (en la cual se ubica una murga), el Ayuntamiento y el templete de San Francisco, y no falta a tampoco la sardina.

La creadora, a quien le encanta el Carnaval, y por tanto no falta “a ninguna edición”, espera que el cartel sea “un importante reclamo” más allá de la ciudad.

Teresa Solo de Zaldívar espera dedicar su vida laboral al diseño gráfico, donde se decanta más por el arte digital, pese a ser una enamorada también de la pintura tradicional más clásica.