El paro sube en 443 personas en octubre en Extremadura respecto a septiembre y la afiliación a la Seguridad Social baja en 885

El paro aumentó en octubre en Extremadura en 443 personas respecto al mes anterior y sitúa en 65.620 los desempleados, mientras que la afiliación a la Seguridad Social desciende en 885 personas y deja en 421.333 los afiliados, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En comparación con octubre de 2024, actualmente hay 7.147 personas desempleadas menos (9,82 por ciento) y 5.957 afiliados más a la Seguridad Social.

Por provincias, el paro subió en 365 personas, con 43.324 desempleados y 78 en Cáceres, que deja 22.296 parados.