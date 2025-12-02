El paro bajaba en Extremadura en 807 personas en el mes de Noviembre respecto a Octubre hasta un total de 64.813 desempleados. Lo hacía de forma desigual por provincias, con 804 parados menos en la provincia de Badajoz y con 3 menos en la de Cáceres. En tasa interanual nos encontramos 7.420 desempleados menos que en Noviembre del 2024.

Por sectores bajaba en 14 personas en industria, 72 en la construcción y el grueso del descenso lo encontramos en Servicios con 856 parados menos en Noviembre respecto a octubre. Subía en 5 personas en Agricultura y en 130 en el número de personas sin empleo anterior.

En cuanto a las contrataciones, se rubricaban en Noviembre 30.156 contratos, 8.342 de ellos indefinidos y 20.869 de carácter temporal.