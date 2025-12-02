PARO

El paro bajaba en Extremadura en 807 personas en el mes de Noviembre respecto a Octubre hasta un total de 64.813 desempleados

El desempleo bajaba en 804 personas en la provincia de Badajoz y en 3 en la de Cáceres.

Redacción

Extremadura |

Interior de una oficina de empleo
Interior de una oficina de empleo | EFE | Archivo

El paro bajaba en Extremadura en 807 personas en el mes de Noviembre respecto a Octubre hasta un total de 64.813 desempleados. Lo hacía de forma desigual por provincias, con 804 parados menos en la provincia de Badajoz y con 3 menos en la de Cáceres. En tasa interanual nos encontramos 7.420 desempleados menos que en Noviembre del 2024.

Por sectores bajaba en 14 personas en industria, 72 en la construcción y el grueso del descenso lo encontramos en Servicios con 856 parados menos en Noviembre respecto a octubre. Subía en 5 personas en Agricultura y en 130 en el número de personas sin empleo anterior.

En cuanto a las contrataciones, se rubricaban en Noviembre 30.156 contratos, 8.342 de ellos indefinidos y 20.869 de carácter temporal.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer