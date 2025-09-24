El Parador de Mérida acometerá una reforma integral de sus instalaciones, con una inversión de unos 8 millones

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha avanzado que el Parador de Mérida acometerá una reforma integral de sus instalaciones, para lo que se destinará una inversión de unos 8 millones de euros.
De esta forma, Sánchez ha informado de que, antes de que finalice este año, se licitará la asistencia técnica para abordar en los próximos años dicha reforma integral.
"Vamos a invertir en torno a unos 8 millones de euros aproximadamente y va a consistir en una reforma integral, evidentemente conservando lo auténtico, la parte patrimonial desde luego, pero también haciendo de este Parador un Parador más confortable, más accesible, más eficiente energéticamente", ha asegurado.
En esta línea, la presidenta de Paradores ha destacado que esta reforma ese enmarca en la voluntad de trabajar por la red y por el patrimonio. "No va a ser un proyecto de inversión única, sino que también se va a sumar a los que tenemos en el conjunto de la red", ha dicho.
Raquel Sánchez ha realizado estas declaraciones en Mérida, donde ha presentado la puesta en marcha del proyecto cultural 'Descubre Paradores' acompañada por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.