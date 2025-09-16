El paleontólogo Juan Luis Arsuaga pronuncia este miércoles una conferencia en Mérida para celebrar el Día de Maximiliano Macías

El paleontólogo Juan Luis Arsuaga, codirector de las excavaciones de Atapuerca, pronunciará este miércoles, 17 de septiembre, en Mérida, una conferencia enmarcada en la programación del Día de Maximiliano Macías, pionero de las excavaciones arqueológicas emeritenses que organiza el Instituto de Arqueología.

Será a partir de las 18,00, en el Templo de Diana, donde se celebrará el IX Día de Maximiliano Macías, que conmemora las primeras excavaciones arqueológicas en la ciudad, y que este año coincide además con el vigesimoquinto aniversario de este centro mixto del CSIC y la Junta de Extremadura.

La conmemoración, que contará con la participación del paleontólogo Juan Luis Arsuaga y la proyección de un corto documental sobre la historia del IAM, cuenta con entrada libre hasta completar el aforo, informa el instituto en nota de prensa.

El 17 de septiembre de 1910, el emeritense Maximiliano Macías y el madrileño José Ramón Mélida iniciaban las primeras excavaciones arqueológicas en Mérida, comenzando así un proceso que culminaría con la puesta en valor del rico patrimonio arqueológico de la ciudad. Por ello, desde hace nueve años, se celebran estas jornadas conmemorativas en memoria del arqueólogo emeritense, cuya casa familiar ha acogido la sede del IAM desde su fundación.