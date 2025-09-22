TRAIL

El Paisaje Protegido de Valcorchero centrará el 26 de octubre dos modalidades de carrera por montaña

Ambas pruebas discurrirán al 95 por ciento entre los alcornoques, bolos graníticos y fuentes del referido paisaje protegido, según ha precisado en nota de prensa este sábado la Federación Extremeña de Montaña y Escalada.

Redacción

Extremadura |

Los senderos del Paisaje Protegido cacereño de Valcorchero se convertirán el 26 de octubre en el epicentro de dos modalidades de carrera por montaña, dirigidas a corredores experimentados y a quienes desean iniciarse en esta disciplina deportiva.

Con esta iniciativa, el club organizador, Atletas Populares de Plasencia, trata de apostar por el deporte sostenible, el turismo activo y la puesta en valor de la riqueza natural de la ciudad.

Cabe señalar que las inscripciones están abiertas desde el pasado 1 de julio en la web de Chip Serena, esperándose una alta participación tanto de corredores locales, como de toda la región y de otras partes del país.

