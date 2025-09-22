El Paisaje Protegido de Valcorchero centrará el 26 de octubre dos modalidades de carrera por montaña

Los senderos del Paisaje Protegido cacereño de Valcorchero se convertirán el 26 de octubre en el epicentro de dos modalidades de carrera por montaña, dirigidas a corredores experimentados y a quienes desean iniciarse en esta disciplina deportiva.

Ambas pruebas discurrirán al 95 por ciento entre los alcornoques, bolos graníticos y fuentes del referido paisaje protegido, según ha precisado en nota de prensa este sábado la Federación Extremeña de Montaña y Escalada.

Con esta iniciativa, el club organizador, Atletas Populares de Plasencia, trata de apostar por el deporte sostenible, el turismo activo y la puesta en valor de la riqueza natural de la ciudad.

Cabe señalar que las inscripciones están abiertas desde el pasado 1 de julio en la web de Chip Serena, esperándose una alta participación tanto de corredores locales, como de toda la región y de otras partes del país.