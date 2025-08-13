PACMA pide a Ayuntamiento de Azuaga que se persona en la causa por la muerte de 32 perros

El Partido Animalista PACMA ha pedido al Ayuntamiento de Azuaga (Badajoz) que se persone en la causa judicial contra un vecino de la localidad por delito de abandono animal tras encontrar la Guardia Civil en una finca de su propiedad 32 perros de caza muertos por inanición.

PACMA denuncia, en un comunicado publicado este martes, que este caso de "extrema crueldad" pone de manifiesto la falta de control sobre las condiciones en las que se mantienen los perros utilizados como herramientas de caza, especialmente en rehalas, donde “son habituales prácticas como el confinamiento en espacios insalubres, la alimentación inadecuada o el uso de cadenas cortas de forma permanente”.

La formación, que ha solicitado medidas inmediatas para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse, considera insuficiente la reacción del Ayuntamiento de Azuaga, que no ha hecho ningún comunicado en sus redes sociales oficiales hasta ahora y recuerda que la Ley 5/2002 de Protección de los Animales en Extremadura establece la obligación de las administraciones locales de inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la normativa.

“Un ayuntamiento tiene responsabilidades legales y debe actuar”, subrayan desde PACMA, por lo que instan a condenar públicamente los hechos, anunciar que no tolerará situaciones de maltrato en el municipio, ejercer la acusación en el caso y realizar inspecciones periódicas a las instalaciones que alberguen rehalas.

"Estas inspecciones deben garantizar que las instalaciones cumplen con la normativa, que los animales están identificados, vacunados, desparasitados, libres de ataduras, con acceso a agua y comida en cantidad suficiente, y alojados en espacios seguros y en buen estado higiénico-sanitario", precisa el presidente nacional del Partido Animalista, Javier Luna.

“El sufrimiento que han padecido estos animales es insoportable de imaginar. Las administraciones tienen el deber de prevenir, vigilar y actuar para proteger a todos los perros de rehala al igual que a los demás”, concluye el dirigente de PACMA