El Otoño Mágico del Ambroz programa más de 70 actividades en ocho localidades de la comarca durante seis fines de semana

El Otoño Mágico en el Valle del Ambroz celebra su 28ª edición del 24 de octubre al 30 de noviembre, la segunda desde su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2024.

El evento ha sido presentado hoy en Mérida por el director general de Turismo, Óscar Mateos, y el gerente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz (DIVA), Diego Curto, entidad organizadora.

Durante la presentación, el director general de Turismo ha destacado la importancia de este evento, Fiesta de Interés Turístico Internacional, que pone de relieve la extraordinaria riqueza natural de esta comarca y también su patrimonio, historia y cultura.

El programa incluye más de setenta actividades para todos los públicos, que se desarrollarán durante seis fines de semana, en los ocho pueblos de la comarca: Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás y Segura de Toro.

IMPLICACIÓN DE TODA LA COMARCA

En su intervención, Mateos ha destacado que "toda la comarca se implica en dar a conocer una de las épocas más bonitas del Valle del Ambroz como es el otoño", numerosas personas y entidades colaboran con DIVA para que esta festividad salga adelante.

Los ayuntamientos de los ocho municipios, diversas asociaciones, entre ellas; la de mujeres y empresarios de diversa índole, como los del sector turístico, se afanan por ofrecer la mejor imagen con el mejor servicio y también colaboran con la organización de actividades.

La naturaleza es el eje vertebrador de las actividades del 'Otoño Mágico', pero también se persigue concienciar sobre la importancia de mantener, preservar y conservar el entorno, de ahí que el programa contemple jornadas pedagógicas.

Por todo ello, Mateos ha puesto en valor el trabajo que vienen realizando desde hace 28 años estos ocho municipios que, entre todos, no llegan a los ocho mil habitantes.

De igual forma, se ha referido a los diversos reconocimientos que han obtenido en los últimos años, tanto del sector turístico como de medios de comunicación o el reciente premio 'Europa se Siente 2025', categoría 'cercana', del Ministerio de Hacienda que premia proyectos cofinanciados con fondos europeos.

RUTAS Y ACTIVIDADES

La 28ª edición del Otoño Mágico en el Valle del Ambroz incluye 'Rutas de Paisaje y Paisanaje' (senderismo y visitas guiadas a lugares con encanto); Fiesta de la Trashumancia (paseo interpretado, mercado artesanal, gastronomía y música folk); la Gran Calbotá (fiesta popular y degustación de castañas asadas); carrera de montaña 'Subida a los Campanarios'.

A ello se suma un rally fotográfico; otoño de bienestar (yoga, meditación, visitas guiadas y música); Día Infantil (talleres, juegos, hinchables, animación y bailes); mercados de artesanía y productos locales; degustaciones gastronómicas; jornadas micológicas; espectáculos de humor y magia; conciertos, teatro y poesía, entre otras propuestas.