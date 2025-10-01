La Orquesta de Extremadura arranca este viernes su temporada en Mérida, donde ofrecerá seis conciertos

La Orquesta de Extremadura inicia este viernes, 3 de octubre, su nueva temporada de conciertos en la ciudad de Mérida, donde ofrecerá seis conciertos en el Palacio de Congresos, todos ellos dirigidos por el director titular y artístico de la formación, Roberto Forés.

La temporada de conciertos de la Orquesta de Extremadura en Mérida ha sido presentada este martes por la directora de la Fundación Orquesta de Extremadura (FOEX), Hae Won Oh, y el delegado de cultura, Antonio Vélez, quienes han recordado que la formación musical extremeña cumple esta temporada su 25 aniversario.

El concierto que inaugura está programación será este viernes, 3 de octubre a las 20,00 horas, dirigido por el director titular y artístico, Roberto Forés, en el que interpretará Con brio, de Jörg Widmann, completada con la Sinfonía n.º 8, la 'Inacabada', de Schubert y la Sinfonía n.º 2, de Brahms.

El 28 de noviembre tendrá lugar el segundo concierto enfocado en la "resonancias nórdicas", en el que se interpretará la obra 'Mosaic', compuesta en 2021 de Outi Tarkiainen, la Suite Lemminkäinen, de Sibelius y Canciones a la muerte de los niños, de Gustav Mahler, que servirá para que debute con la OEX como solista la mezzosoprano Justina Gringyte.

Los conciertos volverán el 2 de enero con el 'Concierto de Año Nuevo' con repertorios de temas clásicos y tradicionales que han sido seleccionados y dirigidos por la directora argentina Silvina Peluria, que y que "siempre funciona muy bien entre el público y es un referente para ciudades cercanas a la capital extremeña", ha destacado el delegado de Cultura.

Posteriormente, el 13 de marzo será el turno las voces solistas de Sara Fos, Lucía Martín Carzón y Moisés Marín con el 'Canto de Alabanza' de Mendelssohn y el Coro de Cámara de Extremadura, en el que la primera parte será interpretada por el oboísta Andrey Godik.

El 17 de abril se ofrecerá "un viaje épico a través de la música dance", con Los Primos DJs y el director Pere Vicalet.

La temporada de conciertos concluye el 8 de mayo con 'El aroma del hogar' que ofrecerá una selección de obras del repertorio clásico de Mendelssohn, Dvorak y Mozart, en el que debutará como director invitado David Reiland, y contará con el solista y violinista Pavel Sporcl.

El delegado de Cultura ha señalado que para Mérida, "la Orquesta de Extremadura es uno de los eventos más acogidos durante todo el año", tras lo que ha avanzado que para el próximo año van "a intentar aumentar el número de conciertos atendiendo a la demanda del público de Mérida y alrededores".

Los abonos para los seis conciertos de la orquesta se pueden adquirir en la taquilla digital de la Orquesta de Extremadura por 54 euros y también en la entrada de forma independiente con descuentos para familias, miembros de sociedades filarmónicas, alumnos de la UEx y del conservatorio, desempleados y pensionistas.

Además, se ha organizado un concierto pedagógico el 29 de enero de 2026 para alumnos de los centros de Mérida y sus localidades cercanas donde se va a llevar a cabo una actividad cultural y didáctica con "un musical ideado y dirigido por el artista Edmond Levo", en el que los más pequeños "podrán aprender sobre los diferentes estilos y formas musicales y el papel del director, así como también mejorar la capacidad de escucha para comprender y disfrutar de la música clásica", ha explicado la gerente.

Finalmente, Hae Won Oh ha agradecido al Ayuntamiento de Mérida "por la apuesta y compromiso de la cultura musical de calidad año tras año y también a todos los abonados y público emeritense por acompañarnos un año más en los conciertos de la Orquesta de Extremadura".