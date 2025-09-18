OPOSICIONES

Las oposiciones del SES se celebrarán en la segunda quincena del mes de octubre

En los próximos días se publicarán las fechas de celebración de los ejercicios correspondientes a aquellas categorías fijadas para noviembre.

Redacción

Extremadura |

oposiciones_643x397
oposiciones_643x397 | Economía Digital

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la fecha, hora y lugar de celebración de las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES) que fueron convocadas en diciembre de 2024, respecto a aquellas categorías cuyo examen tendrá lugar en la segunda quincena del mes de octubre.

Las categorías convocadas son Odontoestomatólogo, Técnico Especialista en Radioterapia, Técnico de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información, Celador, Pediatra en Equipo de Atención Primaria, Médico de Urgencia Hospitalaria, Enfermero Especialista Obstétrico-Ginecológico, Médico de Urgencias en Atención Primaria, Enfermero Especialista de Salud Mental, Mecánico, Óptico-Optometrista, Calefactor, y Médico de Admisión y Documentación Clínica.

Esto supone "el cumplimiento, en su práctica totalidad, del avance inicial del calendario previsto y comunicado en la Mesa Sectorial de Sanidad que tuvo lugar el pasado 18 de junio", según señala la Junta de Extremadura.

Además, las oposiciones correspondientes a las categorías del Grupo de Gestión y de Enfermero de Urgencias de Atención Primaria, que estaban programadas para octubre, se celebrarán durante la primera quincena del mes de noviembre por circunstancias organizativas.

Avanza el Ejecutivo regional que los próximos días se publicarán las fechas de celebración de los ejercicios correspondientes a aquellas categorías fijadas para noviembre.

