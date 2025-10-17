La Oposición extremeña considera que los Presupuestos son un Chantaje y una excusa para un adelanto electoral

PSOE

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado, ha subrayado que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 han llegado a la Asamblea "llegan sin diálogo, sin consenso y con chantaje", así como que está cargado de "recortes brutales" y están pensados "para la jet set, no para las familias extremeñas".

De esta forma ha valorado las cuentas presentadas por la consejera de Hacienda y Administración Pública tras llegar a la Cámara autonómica "sin ningún tipo de acuerdo, elaborados por un gobierno en minoría que actúa como si tuviera mayoría absoluta", y que "entiende el diálogo como chantaje: 'o presupuestos o elecciones'".

Pese al rechazo a las cuentas, no ha avanzado si su grupo presentará una enmienda a la totalidad, al afirmar que "la única persona que ha presentado una enmienda a la totalidad ha sido la señora Guardiola, porque no ha aceptado ni una sola propuesta de los grupos parlamentarios. Ella sola se ha enmendado sus propios presupuestos".

VOX

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha arremetido contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, por presentar un proyecto de ley de Presupuestos para 2026 sin dialogar con la oposición, bajo el chantaje de convocar elecciones si no se aprueban, y todo ello a pesar de perpetuar el modelo del PSOE.

"El cambio que Extremadura necesita pasa por eliminar los chiringuitos ideológicos y reducir impuestos, pero Guardiola hace justo lo contrario: perpetúa el modelo socialista que prometió erradicar", ha valorado el dirigente de Vox.

En una comparecencia en la Asamblea tras la presentación de las cuentas, en la que no ha avanzado si presentarán o no una enmienda a la totalidad para pedir la devolución de las cuentas a la espera de analizar su contenido en el seno del grupo, ha arremetido contra el gobierno regional, que "vive en una fantasía que no se corresponde con la vida real de los extremeños", y contra su presidenta, a la que acusa de haber "traicionado el cambio" y de demostrar su "incapacidad para gobernar en minoría", concluyó Pelayo.

UNIDAS POR EXTREMADURA

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que el proyecto de Presupuestos de 2026 presentado este jueves por la Junta de Extremadura es "la campaña electoral" del Partido Popular, que supone "una campaña bastante mediocre y poco ambiciosa".

De Miguel ha considerado que "no es el mejor presupuesto que podría tener Extremadura", tras lo que ha señalado que "estos presupuestos, o campaña electoral, como ustedes quieran llamarlo" demuestran la "esencia de este gobierno: mucho marketing político y poca chicha", ha dicho.

En rueda de prensa este jueves tras la presentación de las cuentas regionales, la portavoz de Unidas por Extremadura se ha mostrado convencida de que las cuentas serán la "excusa" para el adelanto de la convocatoria electoral.