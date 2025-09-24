VIVIENDA

La oferta de viviendas en venta es un 113% superior al mínimo histórico en Cáceres y un 37% en Badajoz

De su lado, en el conjunto nacional la oferta de viviendas en venta en el segundo trimestre de este año ha sido un 9% superior al mínimo histórico que se registró en España en el primer trimestre de 2014.

La oferta de viviendas en venta en el segundo trimestre de 2025 ha sido un 113 por ciento superior al mínimo histórico en la provincia de Cáceres, y un 37 por ciento superior en la provincia de Badajoz.

De su lado, en el conjunto nacional la oferta de viviendas en venta en el segundo trimestre de este año ha sido un 9% superior al mínimo histórico que se registró en España en el primer trimestre de 2014, según un estudio de Idealista con arreglo a las viviendas anunciadas en su plataforma desde el año 2014.

