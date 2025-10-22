La ocupación de los alojamientos rurales en Extremadura llega al 28% para el fin de semana de Todos los Santos

La ocupación media de los alojamientos rurales en España para el fin de semana de Todos los Santos se cifra en un 40 por ciento, con un máximo del 59 por ciento en Cataluña, seguido de Madrid y Navarra, con un 50 por ciento cada una, según datos de EscapadaRural, que apunta que el porcentaje llega al 28 por ciento en Extremadura.

A continuación, las comunidades autónomas que siguen por delante de la media nacional son Canarias (44%), Andalucía (43%) y Murcia (41%), mientras que Castilla-La Mancha se ubica justo en ese 40 por ciento.

Por el contrario, La Rioja (29%), Extremadura (28%), Asturias (27%), Cantabria (25%) y Baleares (23%) ocupan los puestos más bajos del ranking en cuanto a ocupación.

En cuanto a provincias, EscapadaRural destaca a Barcelona (70%), Toledo (60%), Girona (59%), Huelva (54%) y Lleida (53%) como aquellos destinos con mayor ocupación sobre el total de plazas disponibles. En el lado opuesto de la lista se encuentran León (26%), Cantabria (25%), Islas Baleares (23%) y Salamanca (20%).