Ocho detenidos en Badajoz tras una riña tumultaria en la que agentes de policía sufrieron lesiones leves

Ocho personas fueron detenidas en Badajoz durante la madrugada del pasado sábado al domingo a consecuencia de una riña tumultuaria en la que varios agentes policiales resultaron además heridos de carácter leve. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 6:00 horas en la zona de bares de la Urbanización Guadiana.

Agentes de Policía Nacional y Local intervinieron tras recibirse el aviso de un enfrentamiento entre varias personas a la salida de uno de los locales y detuvieron a ocho personas por los delitos de riña tumultuaria, atentado a la autoridad y lesiones leves.

Los detenidos pasarán previsiblemente hoy a disposición judicial, sin aportarse aún más datos en relación a la identidad de estas personas o a la causa que derivó en la riña tumultuaria.