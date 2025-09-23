SUCESOS

Ocho detenidos en Badajoz tras una riña tumultaria en la que agentes de policía sufrieron lesiones leves

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 6:00 horas en la zona de bares de la Urbanización Guadiana en la madrugada del sábado al domingo.

Redacción

Extremadura |

Ocho personas fueron detenidas en Badajoz durante la madrugada del pasado sábado al domingo a consecuencia de una riña tumultuaria en la que varios agentes policiales resultaron además heridos de carácter leve. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 6:00 horas en la zona de bares de la Urbanización Guadiana.

Agentes de Policía Nacional y Local intervinieron tras recibirse el aviso de un enfrentamiento entre varias personas a la salida de uno de los locales y detuvieron a ocho personas por los delitos de riña tumultuaria, atentado a la autoridad y lesiones leves.

Los detenidos pasarán previsiblemente hoy a disposición judicial, sin aportarse aún más datos en relación a la identidad de estas personas o a la causa que derivó en la riña tumultuaria.

