Nuria M. Franco Polo asume la dirección del Centro de la Música y las Artes Escénicas de Extremadura

Nuria M. Franco Polo es la nueva directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (CEMART), tras el cese voluntario de Antonio Marín, que ha dejado el cargo por motivos personales.

Nuria M. Franco Polo es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura y máster en Museología y Museos por la Universidad de Alcalá de Henares, funcionaria de carrera como Técnica Superior de Arte de la Junta de Extremadura, donde ha desarrollado una trayectoria de más de 17 años vinculada a la dirección, gestión y coordinación de proyectos culturales.

Entre sus responsabilidades ha estado la coordinación de las Jornadas Europeas de Patrimonio en Extremadura, con miles de participantes en toda la región, la organización de exposiciones de relevancia nacional e internacional, así como la implantación del sistema Domus en los museos de la Junta.

Además, ha colaborado con universidades, fundaciones e instituciones culturales nacionales e internacionales, participando en proyectos de investigación I+D+i, publicaciones científicas y actividades de divulgación.

Su trabajo ha sido reconocido recientemente con el Premio Nacional de Cerámica 2024 en la categoría de Investigación histórica, Protección y Rehabilitación del Patrimonio Cerámico.