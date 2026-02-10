El número de viviendas turísticas en Extremadura aumenta un 5,4 % hasta las 2.114

El número de viviendas turísticas en Extremadura ascendía en noviembre de 2025 a 2.114, lo que supone su cifra máxima desde 2020, tras un incremento del 5,4 %, el único aumento en el conjunto de las comunidades autónomas con respecto a la cifra de mayo, de acuerdo con la estadística experimental que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) dos veces al año.

De estas 2.114, 679 se ubican en la provincia de Badajoz, 22 más con respecto a mayo, y 1.435 en la provincia cacereña, 87 más.

En el conjunto de España, la cifra es de 329.764, lo que arroja una caída del 13,6 % respecto a la cifra que se registraba en mayo.

Atendiendo al número de plazas, en noviembre de 2025 las viviendas turísticas extremeñas registradas sumaban 10.134 plazas frente a las 9.979 de mayo de 2025. A nivel nacional, la caída es el 15,7 %.