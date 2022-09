El nuevo servicio de conexión por tren entre Lisboa y Madrid vía Badajoz arrancará el 9 de octubre

El nuevo servicio de conexión por tren entre Lisboa y Madrid vía Badajoz, que se había anunciado para el mes de agosto, tiene ya una fecha concreta de arranque, será el día 9 de octubre. Así lo anunciaba la prensa portuguesa y lo confirma Adif. El trayecto duraría unas 9 horas, lo que era habitual. La llamada Línea Este ferroviaria portuguesa contará con dos trenes por día y por sentido.

Esta conexión Ibérica, sin embargo, no estará disponible los fines de semana al no haber Intercity los sábados de Badajoz a Madrid ni los domingos de la capital de España a la pacense. Antonio García salas, responsable de Extremadura en Red ha explicado a Onda cero que no se trata de un nuevo tren, y tacha este anuncio de impresentable ya que habría que hacer 3 trasbordos llegando a las 9 horas de trayecto. La solución, dice, es sencilla: un Talgo que comunique Lisboa con Madrid, pasando por Badajoz, usando un solo tren, con un trayecto más cómodo y eliminando molestias. Propuesta que se llevará a la próxima Cumbre Hispanolusa que se celebrará los días 13 y 14 de Octubre.