El nuevo mercado municipal de abastos de Almendralejo abre tras tres años de trabajos y 2,8 millones de euros de inversión

El nuevo Mercado Municipal de Abastos de Almendralejo (Badajoz) ha abierto este martes tras un proceso de remodelación que se inició en el año 2022 y que ha requerido una inversión de 2,8 millones de euros.

Al acto de inauguración han asistido el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la secretaria general de Economía, Empresa y Comercio, Sol Giralt; la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, o el alcalde de la localidad, José María Ramírez.

En su intervención en el acto, Quintana ha destacado que las actuaciones no solo implican una mejora en materia de infraestructuras, sino que suponen una "apuesta por el bienestar de los vecinos, la economía local y la cultura de Almendralejo".

Los trabajos han sido posibles gracias a una inversión de 2,8 millones de euros, financiados, en su mayoría, a cargo de fondos europeos EDUSI. Las Estrategias Urbanas de Desarrollo Sostenible e Integrado (EDUSI) constituyen, según Quintana, un "instrumento fundamental en la política europea y nacional para impulsar ciudades más inteligentes, sostenibles, inclusivas y resilientes", recoge la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Junto a ese impulso europeo y del Gobierno de España, el proyecto también ha requerido de la aportación económica del Ayuntamiento de Almendralejo.

DOS PLANTAS

El nuevo Mercado Municipal de Abastos se organiza en dos plantas. En la planta baja se concentra la actividad comercial, con puestos dedicados a productos frescos y alimentación. Este espacio permitirá, en palabras de Quintana, "fomentar la economía local y la promoción de la agricultura y la gastronomía de la región, elementos esenciales de la identidad de Almendralejo".

Por su parte, la planta superior ha sido habilitada para uso cultural y de trabajo colaborativo (coworking), ya que cuenta con un salón de actos de gran capacidad que permitirá la celebración de eventos. A su vez, en la parte alta del edificio se incluyen dos despachos que podrán ser utilizados por asociaciones y vecinos, promoviendo así la participación ciudadana y la vida social de la ciudad.

El delegado del Gobierno en Extremadura ha puesto esta obra como ejemplo de eficiencia energética. El nuevo Mercado Municipal de Abastos ha sido dotado de una cubierta con aislamiento térmico, presenta mejoras en la climatización y cuenta con iluminación LED, lo que "además de reducir costes y emisiones, sirve como ejemplo de cómo las inversiones públicas pueden impulsar una economía más verde y responsable", ha explicado.

Finalmente, ha destacado que el papel del Gobierno de España es "acompañar y apoyar a los municipios", como en este caso Almendralejo, en sus "proyectos de mejora y crecimiento, siempre con una visión de futuro y sostenibilidad", ha concluido Quintana.