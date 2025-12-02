El nuevo jefe de la Brigada Extremadura XI marca como retos la operatividad del material y la instrucción del personal

El general de brigada Álvaro Díaz Fernández ha sido nombrado nuevo jefe de la Brigada 'Extremadura' XI, con sede en la Base General Menacho de Badajoz, en relación a la cual ha remarcado que los retos permanentes de cualquier unidad militar son los de "siempre", dado que al tratarse de unidad de combate tienen que estar preparados para el combate, de modo que pasan por la operatividad del material y la instrucción del personal.

En relación a las próximas misiones internacionales de la brigada, Díaz Fernández ha explicado en declaraciones a los medios tras reunirse con el delegado del Gobierno que hay un plan de disponibilidad en el Ejército que se va desarrollando y que, para el año que viene, les "toca" cubrir misiones en Letonia, por ejemplo.

También ha citado la misión que se está realizando en territorio nacional de apoyo a Ucrania, para adiestrar a personal ucraniano, así como "otra vez" Líbano, "en principio para 2027", pero que es una misión que "ahora mismo no se sabe muy bien cuál puede ser su futuro" y ante la que "ya hay que esperar acontecimientos". En cualquier caso, ha destacado, como no está prevista hasta 2027 "hay tiempo más que de sobra para que se aclare la situación".

En el caso de Letonia, ha detallado que no iría la brigada como tal, sino grupos más pequeños y de cara al segundo semestre del año que viene fundamentalmente, aunque se trata de aspectos que "están en continua evolución y cambio", por lo que "una cosa es lo que está programado y luego otra cosa es lo que se realiza finalmente". "Nosotros estamos preparados para lo que nos ordenen, así que no hay ningún problema", ha agregado.

Sobre su llegada a la región extremeña y a la 'Extremadura' XI, el general de brigada ha destacado que llega "con muchas ganas, muy ilusionado" y que "es un reto muy bonito y muy importante" en una brigada que tiene un "enorme prestigio" dentro de lo que es el Ejército español y una de las principales unidades del músculo del mismo. Así, se muestra "muy contento" también por el hecho de tener la posibilidad de asentarse y descubrir las tierras extremeñas que, como asturiano, ha "pisado poco de momento".

El general de brigada ha hecho estas declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con el delegado del Gobierno en Extremadura José Luis Quintana, que Díaz Fernández ha definido como una "primera toma de contacto" o "una primera reunión institucional" para conocerse y ponerse a disposición unos de los otros, ante lo que ha apostillado que son instituciones y se tienen que "llevar bien" y trabajar en pos de los españoles, "con lo cual hay que tener un buen entendimiento entre nosotros".

Por su parte, José Luis Quintana ha recordado que Díaz Fernández sustituye en el cargo a Pablo Gómez Lera, que tomó el mando como jefe de la brigada 'Extremadura' XI en abril de 2023, y ha sido ascendido a general de división. Ante ello y desde el Ministerio de Defensa se ha ascendido a un coronel a general, en este caso Álvaro Díaz Fernández, que ha acudido a la Delegación del Gobierno a presentarse y es el nuevo responsable de la Brigada Extremadura XI.