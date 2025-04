Nuevo Extremeñismo, ante las próximas manifestaciones de vivienda, asegura que la situación es insostenible y amenaza con estallar

La formación soberanista ve con preocupación la inactividad del gobierno autonómico ante esta situación y considera insuficientes las escasas medidas tomadas al respecto. El próximo 5 de abril, tendrán lugar manifestaciones por todo el país en protesta por la situación a la que ha llegado el acceso a la vivienda. Extremadura no se quedará atrás, sumándose a otras muchas ciudades con protestas en Cáceres y Badajoz.

A este respecto, el partido Nuevo Extremeñismo ha reaccionado mostrando su preocupación ante la pasividad tanto de ayuntamientos como de la Junta de Extremadura. Así lo ha expresado su presidenta, Mónica López del Consuelo: "Es frustrante cómo los poderes públicos no dejan de mirar hacia otro lado. En los últimos meses, no han dejado de aparecer plataformas ciudadanas en diferentes ciudades, como Stop Alquileres Abusivos Cáceres, que se suman a las ya existentes como la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). Estamos asistiendo a una efervescencia de acciones ciudadanas que claman por el derecho a una vivienda digna: esta semana, sin ir más lejos, sólo en Cáceres tenemos un encuentro de debate entre varias asociaciones, una huelga estudiantil y una manifestación. Sin embargo, no existe una respuesta por parte de quienes tienen las herramientas para ofrecer soluciones: la situación es insostenible y amenaza con estallar, y ni siquiera sabemos si están escuchando a la ciudadanía".

Por su parte, Gerardo Rubio, secretario general del partido, recuerda que "tenemos los mecanismos para frenar esto, pero no hay voluntad política. Cuando desde la Junta de Extremadura se elige la construcción de viviendas como única solución a un problema de tantas aristas, lo único que demuestra es continuar la ya conocida línea del PP, de la que parece no saber evolucionar: cultura del pelotazo e inyección de dinero a empresas constructoras. Sin embargo, eso no soluciona las demandas ciudadanas sobre alquiler, acceso a la vivienda o proliferación de alquileres turísticos en zonas tremendamente invadidas por este tipo de negocio. Lo que propone el gobierno autonómico es, sencillamente, un parche. Y un parche que va para largo, además".

Alain Presentación, secretario de municipalismo y reto demográfico, añade: "no es sólo que se esté ignorando a las extremeñas y los extremeños, es que estamos siendo testigos de una traición en toda regla. Cuando el consistorio municipal se reúne con la asociación de apartamentos turísticos de una ciudad para redactar la ordenanza que “supuestamente” va a regular estos negocios, en vez de con las asociaciones de vecinos que llevan años pidiéndolo, es traición a estos vecinos y vecinas. Cuando el gobierno central te da una Ley de Vivienda con formas y estrategias y tú no la aplicas porque quien la ha redactado es del signo político contrario, es traición. Cuando tienes el derecho a declarar zonas tensionadas pero lo omites, es traición. La ciudadanía está harta porque se siente traicionada, sin más".

Durante el mes de abril, Nuevo Extremeñismo presentará su programa de vivienda, en el que han estado trabajando durante los últimos meses. "Hemos tenido en cuenta las demandas ciudadanas", explica Mónica López del Consuelo, "además de analizar tanto la Ley de Vivienda como las medidas que se aplican en otras comunidades. A todo ello le hemos sumado la realidad de la situación extremeña, teniendo en cuenta tanto lo urbano como lo rural, además de ciertas circunstancias concretas de nuestra población como empleo o movilidad. Creemos que el resultado es una propuesta realista que propone pautas concretas y viables para garantizar el derecho a la vivienda en Extremadura, priorizando el acceso justo y la protección del parque habitacional público".

Desde su formación, defienden el soberanismo como el principal instrumento para la política extremeña y también lo aplican para solucionar el problema de la vivienda. "Antes, la tierra estaba en manos de unos pocos, ahora es la vivienda", agrega Mónica López. "Lo que proponemos es afrontar este problema desde Extremadura y nuestra realidad, así como las medidas a aplicar para una soberanía popular".