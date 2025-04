Nuevo Extremeñismo pide la dimisión de la consejera por su apoyo a las universidades privadas que quieren “colonizar” Extremadura

La formación soberanista ha reclamado a María Guardiola el cese de Mercedes Vaquera, consejera de educación, tras sus declaraciones en apoyo a las universidades privadas.





El secretario general del partido, Gerardo Rubio, ha recordado que las universidades privadas proyectadas no reúnen “los requisitos más esenciales” para poder implantarse: “El propio Rector de la UEx ha expresado en reiteradas ocasiones que estos proyectos no cumplen con los requisitos necesarios y que son un peligro para la universidad pública. Hacen competencia desleal a una UEx desfinanciada por Guardiola. Estas falsas universidades que vienen de fuera pretenden especular y estafar al estudiantado extremeño con controles de calidad inexistentes. Con su llegada, desaparece el mérito, los títulos se compran y se venden y la educación se convierte en un negocio. Dejar morir a la UEx sería para nuestra tierra un desastre de trascendencia histórica del que no nos recuperaremos nunca”.





En la misma línea, Ángel Andreo, representante estudiantil en la UEx y secretario de educación y juventud de Nuevo Extremeñismo, denuncia que el modelo “privatizador” de Vaquera sería un profundísimo error para Extremadura: “Es la política del pelotazo aplicada a la educación”. “La señora Vaquera se está riendo de los extremeños y las extremeñas. Un título en una universidad privada tiene de media un precio de entre 30.000€ y 120.000€. ¿Qué extremeño va a poder pagárselo? Y mientras, Guardiola desfinancia la UEx y la empuja al desmantelamiento.”, sentencia Andreo





Las juventudes del partido también cargan contra la consejera del PP: “Vaquera está copiando el modelo de Ayuso. Destruir la pública para cargarse el ascensor social. Que solo pueda estudiar el 1% más rico y el otro 99%, o emigra o a servir a los señoritos, como pasaba hace 50 años. Es la Extremadura de miseria y servidumbre que defienden María Guardiola y sus socios de la ultraderecha. Nos arrastran al pasado”.





Alain Presentación, investigador predoctoral de la UEx y secretario de reto demográfico de Nuevo Extremeñismo, advierte de la amenaza que supone el modelo privatizador de Guardiola para la supervivencia de Extremadura: “Ya somos los más pobres de España. Guardiola y Vaquera quieren vendernos a empresas extranjeras para sumirnos aún más en la miseria. Esto sería para la UEx una sentencia de muerte. Cuando hayan hayan desmantelado la UEx, la juventud extremeña va a verse obligada a emigrar por falta de formación, como lo hicieron sus padres y sus abuelos. La juventud extremeña nos va a tener a su lado para luchar y parar a Guardiola para tener un presente y un futuro en este hogar que es nuestra tierra.”