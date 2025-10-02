La nueva campaña de vacunación contra la bronquiolitis llegará a unos 7.000 niños

Extremadura ha iniciado este miércoles una nueva campaña de vacunación frente al virus respiratorio sincitial, causante de la bronquiolitis, para lo que cuenta con una inversión de más de 1,5 millones de euros con la previsión de llegar a unos siete mil menores.

A preguntas de los medios en Badajoz, momentos antes de asistir a un acto por el Día de la Personas Mayores, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha afirmado que esta estrategia “era una prioridad del Ejecutivo autonómico” después de que el gobierno anterior “quedara a cuatro mil niños sin vacunar”.

En este marco, la campaña incluye a bebés hasta los seis meses, aunque también se inmunizará hasta los dos años en caso de factores de riesgo.

Según ha precisado García Espada, en esta campaña se invierten más de 1,5 millones de euros con el objetivo de llegar a 7.000 niños.

Además de las vacunas de la campaña anterior disponibles “por rango de seguridad”, se han adquirido 5.500 dosis, y en el caso de precisarse un mayor número se comprarán más, ha dicho.