Redacción

Extremadura |

El norte de Cáceres activará este viernes el aviso amarillo por nevadas, que podrán acumular 10 centímetros en 24 horas
El norte de Cáceres activará este viernes el aviso amarillo por nevadas, que podrán acumular 10 centímetros en 24 horas | AEMET

El norte de la provincia de Cáceres permanecerá este viernes, 23 de enero, en aviso amarillo por nevadas, que podrá acumular hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas.

Las nevadas serán mas frecuentes en la segunda mitad del día, aunque el aviso amarillo estará vigente durante toda la jornada del viernes, desde las 00,00 hasta las 24 horas, en la que no se descarta la probabilidad de ventiscas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé acumulaciones de nieve por encima inicialmente de 1.200 metros y durante el día por encima de 900 a 1.000 metros, y por la noche por encima de 700 metros.

