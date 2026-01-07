EL NIÑO

"El Niño" deja 1,2 millones de euros en Extremadura con 6 boletos consignados en Guadiana, Almendralejo y Azuaga

Se despachaban por terminal 3 boletos del Primer Premio del Sorteo extraordinario del Niño en Guadiana, 2 en dos administraciones de Almendralejo y otro en Azuaga. Cada décimo premiado estaba dotado con 200.000 euros.

Este martes, 6 de enero, día de Reyes, tuvo lugar el Sorteo extraordinario de lotería del Niño, que dejaba 6 boletos agraciados con el primer premio consignados en Extremadura. Así, el número 6.703, dejaba en la región 1,2 millones de euros en la provincia de Badajoz, 200.000 euros por décimo premiado.

Los premios se despacharon en un punto de venta ubicado en una floristería en la Ronda sur de la localidad de Guadiana en donde se vendían 3 boletos, uno de ellos resultó defectuoso y se lo quedó la propia lotera, que también resultó agraciada por el premio.

Los otros tres décimos agraciados con el primer premio en Extremadura también se vendían por terminal. Uno de ellos en el Estanco Gragera “Las Uvas de la Suerte” en Almendralejo, otro también en Almendralejo, en este caso en la Administración número 3. Y el último décimo premiado se consignó en la administración número 1, “La Milagrosa” en Azuaga.

Un sorteo, que como les contamos dejó 1,2 millones de euros en la región, pero que facturó algo más de 16,4 millones de euros en Extremadura, lo que supone un incremento del 0,88 por ciento respecto a la recaudación y ventas del 2025.

