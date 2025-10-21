Ninguna de las tres víctimas mortales de violencia de género en Extremadura este año había presentado denuncia previa

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha subrayado la importancia del papel que juega el entorno de las víctimas de violencia de género en su protección, tras señalar que ninguna de las tres mujeres asesinadas por sus parejas en la comunidad autónoma en lo que va de año había presentado denuncias previas.

Así lo ha indicado en respuesta a los medios de comunicación tras la última confirmación como caso de violencia de género de la muerte de una mujer en La Codosera tras ser atropellada por su pareja. Al igual que en las víctimas en Aldeanueva del Camino y Don Benito, no constaban denuncias previas en el sistema VioGen.

"Ninguno de los tres casos tenían denuncia activa en el sistema VioGen", ha confirmado el delegado del Gobierno, lo que impide una actuación previa por parte de las administraciones. En estos casos, ha continuado, resulta necesaria la "ayuda de los entornos de la víctima, que es "clave para atacar este tipo de casos", ya que al no tener conocimiento del mismo, "lógicamente" resulta "muy complicado" actuar.

Quintana reconoce que tres son "muchos casos" en Extremadura, cuando además no se había producido ninguno en los dos anteriores, lo que provoca una "enorme preocupación" por esta "lacra", al tiempo que ha subrayado que están establecidos "todos los dispositivos" y las herramientas para luchar contra la violencia de género.

En este sentido, se ha referido a la firma de convenios con los distintos ayuntamientos para que las policías locales también colaboren con la Policía Nacional o con la Guardia Civil.