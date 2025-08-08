Una niña de 10 años fallecida y 8 heridos de diversa consideración en un accidente de tráfico en la A5 en Villamesías

Una niña de 10 años fallecía y otras 8 personas resultaban heridas de diversa consideración tras un accidente de tráfico que se producía en la mañana de ayer en la A5 a la altura de la localidad cacereña de Villamesías. Chocaban dos vehículos saliéndose de la vía y volcando uno de ellos.

Cuatro de los heridos eran trasladados al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena y otros cuatro al Hospital Universitario de Cáceres. Los heridos son 6 mujeres, 3 de ellas menores y 2 hombres, todos leves salvo una mujer en estado grave con traumatismo craneal y un hombre menos grave con policontusiones, ambos en el Universitario de Cáceres.