CALOR

Navalmoral de la Mata y Mérida son las localidades más calurosas del país este jueves al superar los 40 grados

De este modo, ambas localidades extremeñas lideran la lista de municipios más calurosos de todo el país.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo de un termómetro
Imagen de archivo de un termómetro | Archivo

Navalmoral de la Mata y Mérida han sido las dos únicas localidades del país en las que el mercurio ha superado los 40 grados este jueves, 18 de septiembre en Extremadura.

En concreto, los termómetros han alcanzado los 40,5 grados en la localidad cacereña, mientras que la capital extremeña ha soportado 40,2 grados.

De este modo, ambas localidades extremeñas lideran la lista de municipios más calurosos de todo el país, según los datos aportados por la red de estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología, consultada por Europa Press.

Entre las diez localidades más calurosas del país hay otra extremeña, Plasencia con 39,4ºC.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer