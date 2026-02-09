Naharro recibe hoy el Grupo Socialista y mañana propondrá a Guardiola para un debate de investidura el 3 de marzo

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, cerrará este lunes y martes, con PSOE y PP, respectivamente, la ronda de consultas con los grupos parlamentarios para proponer candidato a presidir la Junta de Extremadura, tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.

Hoy al mediodía reunión con el Grupo Socialista, mañana a las 11 con la presidenta del Grupo Popular, María Guardiola, que tras dicho encuentro será propuesta como candidata, ya que mañana es la fecha límite para que Naharro proponga una candidatura, cuya sesión de investidura se celebrará el 3 de marzo y en caso de que la candidatura no contara con mayoría absoluta, se celebraría una nueva sesión el 5 de marzo, para la que ya sería necesaria la mayoría simple. Un 3 de marzo, que en cualquier caso pondría en marcha el reloj de 2 meses para que haya investidura o hubiese, en caso contrario, que disolver la asamblea y convocar nueva cita con las urnas.

Guardiola a fecha de hoy no cuenta con el apoyo necesario de Vox para ser investida Presidenta, así lo aseguraba el pasado viernes el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, cuando aseveró que, su grupo votará en contra de la investidura de María Guardiola al no existir ningún acuerdo con el Partido Popular.

Declaraciones, que tras el resultado de las elecciones de Aragón ayer celebradas y que, a tenor de los resultados, parece que refrenda la estrategia de la formación de Santiago Abascal con resultados históricos, y deja la gobernabilidad para el popular Azcón, que empeoraba resultados, en manos de Vox, al igual que sucede en Extremadura.

En este sentido y a través de sendos mensajes en Redes Sociales: Óscar Fernández celebraba que, "Aragón quiere más Vox. Mucho más Vox. El doble de Vox!. Escribía en su perfil. Mientras La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, felicitaba al actual presidente y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, por la victoria, apuntando que "Aragón ha depositado su confianza en el PP y en tu proyecto", por lo que según ha resaltado, "ahora toca corresponder a esa confianza con trabajo y dedicación".