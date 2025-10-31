El nadador extremeño Guillermo Gracia, finalista al Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas

El nadador extremeño Guillermo Gracia es uno de los seis finalistas de la primera edición del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, que ha dado a conocer este jueves a quienes, junto a la Asociación Autismo de Melilla, serán reconocidos en la gala que se celebrará el día 10 de diciembre, en la que se conocerán los ganadores en categoría masculina y femenina.

Con este nuevo galardón, la Fundación Princesa de Girona "busca dar visibilidad a jóvenes deportistas y entidades que destacan por su ejemplaridad, esfuerzo, resiliencia y compromiso social, más allá de los logros estrictamente competitivos", según indicaron en una nota de prensa.

Los nominados en categoría masculina han sido el nadador extremeño con síndrome de Down Guillermo Gracia, ganador de seis oros en el Mundial Virtus de Bangkok 2025, el gimnasta vasco Eneko Lambea, oro en la final de mazas en el Campeonato de España masculino en 2024, y el golfista canario Javier de Bethencourt, campeón de Canarias en categoría infantil masculina en 2024 y ganador de la Copa Blandy.

En la categoría femenina, quienes optan a ganar el galardón son las olímpicas Inés Bergua, triple campeona de Europa y doble bronce mundial este 2025 con la selección española de gimnasia rítmica, y la 'skater' gallega Julia Benedetti, y la escaladora vallisoletana Iziar Martínez.

Además, la Asociación Autismo de Melilla ha sido reconocida como ganadora debido a "ser una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con Transtorno del Espectro Autista (TEA) y que promueve el deporte como elemento de inclusión social".

El Comité de Honor y Valores del Galardón estuvo presidido por Mohamed El Amrani, Premio Princesa de Girona Social en 2014, y lo completaron la nadadora paralímpica Teresa Perales, el exmarchador Valentín Massana, la exnadadora Ona Carbonell, el exfutbolista Ángel Martínez, el extenista Emilio Sánchez Vicario, el director general del Club Baloncesto Río Breogán, Salva Arco, el exciclista Roberto Heras, la jugadora de waterpolo Paula Leitón, y los periodistas Joan Vehils, Santi Nolla y Laura Martínez.