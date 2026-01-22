Los nacimientos bajaron en Extremadura un 1,21 % entre enero y noviembre de 2025

Extremadura registró entre enero y noviembre del año pasado 5.905 nacimientos, lo que supone una reducción del 1,21 por ciento respecto a los 5.978 contabilizados en el mismo periodo de 2024, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por provincias, en Badajoz se registraron 3.963 nacimientos, 1.947 mujeres y 2.017 hombres, mientras que en Cáceres se contabilizó un total de 1.942, 924 mujeres y 1.018 hombres.

En el conjunto del país, los nacimientos aumentaron un 1,1 por ciento, hasta 294.629.