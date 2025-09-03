Los museos gestionados por la Junta alcanzaron los 35.080 visitantes en verano

Los museos gestionados por la Junta de Extremadura han alcanzado los meses de junio, julio y agosto los 35.080 visitantes.

El 63,3 por ciento de ellos corresponden al Museo de Cáceres, con 22.205 visitantes; el 28,2 por ciento al Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, con 9.882; y el 11,8 por ciento al Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), con 4.142.

En nota de prensa, la Junta ha hecho hincapié en que la temporada estival ha coincidido con la apertura de la Casa de los Caballos en el Museo de Cáceres tras dos años de obras y el cierre temporal del Palacio de las Veletas para comenzar la segunda fase de la rehabilitación.

En Badajoz, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ha registrado un aumento de visitantes del 36,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

"Una de las principales causas es el interés suscitado por la Sala de Protohistoria, un nuevo espacio que alberga 400 piezas de diferentes yacimientos tartésicos de Extremadura, y que desde su apertura en mayo, ya se han registrado más de 15.449 visitantes", ha asegurado.

Por otra parte, el MEIAC, que este año celebra su 30º aniversario, ha registrado un incremento del 38,4 por ciento respecto al mismo período del año anterior, con 4.142 visitantes frente a los 2.993 del año 2024.

En cuanto al público extranjero, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz presenta un incremento sostenido, en la línea de las cifras del sector turístico en la región.

Entre junio y agosto, las cifras en este museo han evolucionado de los 2.200 de 2023 a los 2.400 en 2024 y los 2.781 de 2025, lo que supone un 28 por ciento del total de visitas.

En el caso del MEIAC, el visitante internacional representa un 19 por ciento del total de visitas, mientras que en el Museo de Cáceres supone un 11 por ciento.