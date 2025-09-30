El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida recibe uno de los Premios Muy Interesante por preservación del legado histórico

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida ha recibido uno de los Premios Muy Interesante por su preservación del legado histórico.

Así, la Fundación Muy Interesante ha entregado los premios con los que reconoce la excelencia en la investigación científica y la divulgación, porque "el saber no es un lujo, es un derecho y un deber que debe compartirse y ponerse al servicio de toda la sociedad", ha indicado la presidenta de la fundación, Marta Ariño.

Los galardonados, seleccionados por un jurado compuesto por los patronos de la fundación (Marta Ariño, Manuel Pimentel, Santiago Castellanos, José Pardina, José Ramón Alonso, y Carmen Sabalete) son el doctor Alejandro Lucía, en la categoría individual, y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, en la categoría institucional.

Sobre el galardón, la directora del citado museo emeritense, Trinidad Nogales, ha reconocido que el premio llega en un momento "importante" por la remodelación en la que se encuentra inmersa la institución, y ha destacado que "hitos" como éste se alcanzan "gracias al esfuerzo colectivo de todo el equipo que forma parte del museo".

De su lado, el doctor Alejandro Lucía ha reconocido que se siente "muy honrado" de recibir este reconocimiento, y ha agradecido a la Universidad Europea de Madrid, en la que ejerce como profesor, su apoyo durante los últimos años.