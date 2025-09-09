El Museo Helga de Alvear de Cáceres celebrará el 20 y 21 de septiembre un homenaje a la galerista que le da nombre

El Museo Helga de Alvear de Cáceres celebrará los próximos días 20 y 21 de septiembre un homenaje a la coleccionista, galerista, filántropa y principal impulsora del museo al que da nombre, Helga de Alvear, fallecida el pasado mes de febrero.

El programa organizado por el Museo Helga de Alvear para homenajear a su fundadora constará de un acto privado durante la mañana del 20 de septiembre, en el que personas cercanas al círculo de la coleccionista compartirán palabras en su recuerdo.

Ya por la tarde, a partir de las 18,00 horas, el museo celebrará la vida y legado de Helga de Alvear con una completa programación pública que se extenderá hasta la noche del domingo y que incluye la apertura de un nuevo capítulo en las salas de exposición, un concierto de piano con el estreno absoluto de una pieza musical compuesta por María de Alvear para su madre, un concierto de jazz y visitas especiales, entre otras actividades.

Con motivo del homenaje, el museo inaugurará un nuevo capítulo de '¿Puede el archipiélago entrar en el museo?', con el estreno de nuevas salas de exposición con una selección de piezas que son "ejemplo de la pasión de Helga de Alvear por la abstracción y el color, incluyendo algunas de las últimas adquisiciones de la coleccionista y obras nunca expuestas con anterioridad", avanza el museo en nota de prensa.

Este nuevo capítulo, titulado 'Nuevas islas para Helga: El sentido de la abstracción' podrá visitarse desde la tarde del sábado 20 de septiembre de forma independiente o mediante alguna de las visitas comentadas que el Museo ofrecerá gratuitamente y de forma ininterrumpida el sábado y domingo por la tarde.

Entre las piezas seleccionadas, destacan obras de artistas como Georg Baselitz, Ángela de la Cruz, Gerhard Richter, Agnes Martin o Ignasi Aballí, entre otros.

En ese sentido, la directora del Museo Helga de Alvear, Sandra Guimarães, ha considerado que "no existe mejor forma de honrar la memoria de Helga de Alvear que visitar el museo y descubrir su compromiso y pasión por el arte a través de las obras que ella misma coleccionó".

Ese mismo sábado por la tarde, a las 18,30, los jardines del Museo serán el escenario del concierto de piano titulado 'Hommage an Helga', interpretado por Juan Carlos Garvayo, en el que los asistentes podrán disfutar del estreno absoluto de 'A otra cosa' (2025), una pieza para piano solo compuesta por María de Alvear, hija de Helga de Alvear, para su madre.

María de Alvear ha explicado que "esta pieza fue escrita específicamente para este concierto", y para honrar a su madre, de la que ha destacado que tuvo "la suerte de tener una madre titánica".

La velada musical continuará a las 20,30, con un concierto de jazz del grupo Anaut, también en los jardines del Museo.

PROGRAMA DEL DOMINGO

Ya al día siguiente, desde las 12,00 y hasta las 14,00, bajo el título 'Tributo chiquinino', niños y jóvenes del Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa de Cáceres y FEMAE interpretarán piezas en diferentes lugares del Museo Helga de Alvear.

En palabras de Sandra Guimarães, todas las actividades suponen un homensaje a Helga de Alvear, con el objetivo de "celebrar su vida y su legado con un primer gran tributo partiendo de la pasión a la que dedicó su vida: la Colección Helga de Alvear, con hogar en Cáceres", ha dicho.

"El legado de Helga nos inspira y nos invita a celebrar muchos futuros posibles", ha resaltado la diectora del museo, quien ha añadido que "la pasión por el arte de Helga de Alvear estaba incrustada en sus palabras, gestos, actos y presencia, y sigue viva en cada obra de su colección, en cada espacio de su museo", ha concluido.

Todas las actividades del programa público organizadas por el Museo en homenaje a Helga de Alvear serán de acceso gratuito hasta completar aforo, con reserva previa recomendada para las visitas guiadas.