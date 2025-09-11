El Museo de la Guerra Civil de Campillo de Llerena estrena el próximo 20 de septiembre la obra 'Danza y Memoria'

El Museo de la Guerra Civil de Campillo de Llerena ofrece el próximo sábado 20 de septiembre la obra 'Danza y Memoria', un proyecto escénico que recorre canciones de la época de la Guerra Civil Española y rinde homenaje a quienes la vivieron.

A partir de las 19,00 horas, la pieza titulada 'Las coplas no mueren', propone "un espacio de escucha y presencia para unir cuerpo, música y memoria; sin reconstruir los hechos, sin imponer una visión, sin convertir el dolor en espectáculo", según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

La obra busca transmitir que las coplas no mueren y que el arte popular no desaparece, solo permanece en silencio.

Se trata de una iniciativa promovida por el Área de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz, enmarcada dentro de las políticas de memoria, que "pretende escuchar de nuevo esas voces, desde el máximo respeto a todas las vidas atravesadas por el conflicto".