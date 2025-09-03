MUSEOS

El Museo de Arte Romano de Mérida, galardonado en los Premios Muy Interesante

Redacción

Extremadura |

Mérida
Museo Nacional de Arte Romano | Mérida

La Fundación Muy Interesante ha anunciado a los ganadores de la segunda edición de sus premios con los que reconoce la excelencia en la investigación científica y la divulgación al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, como institución, y al Doctor Alejandro Lucía, en categoría individual.

En nota de prensa, la fundación destaca que el museo emeritense es una institución "de muy larga andadura" con sus más de 175 años, que en sus inicios contaba con una pequeña colección de carácter local, que debido a la importancia del yacimiento emeritense, fue creciendo hasta "elevarse a la categoría de nacional".

Además, logró alojarse en un edificio de nueva planta donde exhibir, "con la dignidad que merecen", sus colecciones.

Su contenido y actividades orbitan en torno al periodo romano, en el que se centra la exposición permanente planteada en su principal sede.

Añade que el peso del papel de Mérida a finales de la Antigüedad, así como durante la etapa visigoda y los comienzos de la Edad Media, "marcan las aspiraciones de futuro" de la institución, con la creación de una nueva sede donde acoger las colecciones asociadas a estos periodos históricos.

