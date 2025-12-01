El Mundial de Rally Raid volverá a Extremadura en marzo

Extremadura volverá a acoger, por tercer año consecutivo, una nueva edición del BP Ultimate Rallye Raid, prueba puntuable para el campeonato del Mundo de Cross Country.

De este modo, Extremadura volverá a contar con tres días de competición a través de sus dehesas, con un recorrido similar al de la edición anterior, que entrará por la provincia de Cáceres en la etapa del día 19 de marzo.

Al día siguiente, 20 de marzo, la etapa se desarrollará por el centro de Extremadura y el día 21 de marzo la cuarta etapa del rally raid saldrá desde el sur para cruzar la raya y que, como novedad, llegará hasta la localidad de Loulé, en pleno Algarve portugués, donde este año terminará la prueba.

Cabe señalar que Badajoz volverá a ser el epicentro de la carrera en tierras extremeñas, lugar en el que durante las tres jornadas estará el parque de asistencia y todo el organigrama deportivo y técnico de la carrera.

Esta será la segunda prueba puntuable para un campeonato del mundo, la única que se disputará en Europa, que comenzará en el mes de enero en Arabia Saudí, con la disputa de una nueva edición del Rallye Dakar, y continuará en Europa, concretamente entre Portugal y España (17-22 de marzo).

La tercera prueba se correrá en Argentina (24-29 de mayo) para continuar por Marruecos (28 de septiembre y 3 de octubre) y finalizar en los Emiratos Árabes en el mes de noviembre (22-27 de noviembre), ha informado la organización en nota de prensa.

La carrera volverá a contar con la Junta de Extremadura como patrocinador principal, y con el patrocinio y colaboración de la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Badajoz y los ayuntamientos de las diferentes salidas y llegadas de etapa que aún están por definir hasta la presentación oficial de la prueba en Fitur 2026.