La multinacional china Jinhong Gas abrirá en Mérida su primera planta en Europa

La multinacional china Jinhong Gas abrirá una planta en Mérida para suministrar energía a la futura fábrica de cátodos de baterías de litio de la capital extremeña, en lo que será el primer proyecto en Europa de una firma que está presente en cuatro países.

Antes de visitar este jueves una empresa en Mérida, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha confirmado, a pregunta de los medios, la llegada a la ciudad de este proyecto.

Según el diario 'Hoy' Jinhong Gas ha constituido una empresa en la ciudad, con un capital de 100.000 euros, para desarrollar el proyecto.

Santamaría ha señalado que viene a suministrar gas a la fábrica de cátodos y "lógicamente, además, querrá extender su negocio en Europa desde Extremadura", lo que ha considerado una "magnífica noticia" para la región.

El consejero ha manifestado que vienen trabajando en la reserva y compraventa de los terrenos con la multinacional china, que desea estar muy cerca de la fábrica de cátodos, y no ha desvelado más datos por confidencialidad.

La fábrica de cátodos, promovida por la también china Hunan Yuneng International, que se levantará en 'Expacio Mérida', obtuvo el pasado mes de diciembre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable.

Santamaría espera que, superado el trámite de la DIA, la empresa tenga cuanto antes la licencia de obra municipal para empezar a producir antes de finalizar el año.

Jinhong Gas anunció en septiembre que había alcanzado "otro hito en su expansión internacional al asegurarse un importante proyecto en España" para el suministro integral de gas industrial y apoyo técnico.

"Este acuerdo supone el primer proyecto de gas in situ de Jinhong Gas en Europa. Como parte de la colaboración, Jinhong Gas invertirá en la construcción de una unidad criogénica de separación de aire de alto nivel en España", explicó en una nota de prensa.

La instalación suministrará gases industriales de gran pureza para satisfacer las necesidades de producción del cliente, al tiempo que reservará capacidad adicional para hacer frente al crecimiento futuro de la demanda.

"El proyecto también explorará el uso de energías renovables para producir 'gases verdes', contribuyendo así al esfuerzo mundial de reducción de las emisiones de carbono", explicó la multinacional.

El proyecto de España sigue el "exitoso" proyecto in situ de Jinhong Gas en Tailandia, lo que supone la segunda instalación de este tipo de la empresa en el extranjero.

"España también servirá como centro regional para Jinhong Gas en Europa, lo que permitirá a la empresa comprender mejor las necesidades del mercado local, ampliar su red de servicios y reforzar su posición como actor competitivo en el sector europeo del gas industrial.

Con este proyecto, la presencia de Jinhong Gas en el extranjero se extiende ahora a cinco países: Singapur, Vietnam, Tailandia, Estados Unidos y España.

Además, Santamaría ha informado de la marcha del proyecto de la gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata (Cáceres), promovida por la empresa japonesa AESC.

Ha recordado que el proyecto inicial consiguió la DIA favorable, pero la empresa lo ha modificado con el tiempo.

Ahora está a la espera del proyecto modificado por la empresa para someterlo a la Declaración de Impacto Ambiental, ha señalado el consejero.

Santamaría ha destacado que trabajan en entre 30 y 35 proyectos industriales.