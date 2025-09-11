PENSIONES

Las mujeres cobran un 30% menos de pensión que los hombres

Lo hacen con 1.196,5 euros al mes frente a 1.719 euros mensuales de los varones.

Redacción

Extremadura |

La pensión media de jubilación de las mujeres es un 30,4% inferior a la de los hombres, con 1.196,5 euros al mes frente a 1.719 euros mensuales de los varones, según el Barómetro de las Pensiones que elabora el Instituto Santalucía, con datos actualizados a abril de 2025.

El informe ha sido elaborado por varios integrantes del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social del Instituto. En concreto, Borja Encinas e Inmaculada Domínguez, profesores de la Universidad de Extremadura; Enrique Devesa, Mar Devesa y Robert Meneu, profesores de la Universidad de Valencia; y Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Pese a la brecha que presentan en la pensión media de jubilación, la distancia entre mujeres y hombres se reduce "de forma considerable", hasta el 17,5 por ciento, entre las nuevas altas de jubilación.

Esto refleja, según el Instituto, "una clara tendencia a la convergencia" gracias a la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, la reducción de la brecha salarial (15,7 por ciento en 2023) y las medidas correctoras del sistema de pensiones (integración de lagunas, complemento a mínimos, complemento por brecha de género, entre otras).

