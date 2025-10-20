SUCESOS

Una mujer y dos hombres heridos de diversa consideración tras dos incendios en viviendas en Cañamero y Don Benito

La mujer resultaba herida "menos grave", mientras que un hombre de 67 años quedaba también herido de menor gravedad y otro hombre de 35 resultaba herido leve.

Redacción

Extremadura |

Una mujer, cuya edad se desconoce, resultaba herida de carácter "menos grave" a causa de una intoxicación por monóxido de carbono, en el incendio de una vivienda, ocurrido este pasado sábado, en la localidad cacereña de Cañamero. Fue trasladada al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

Por otro lado, dos personas resultaban ayer domingo en el incendio declarado en una vivienda de Don Benito. Los dos heridos, uno de 67 años con intoxicación por monóxido de carbono y otro de 35, eran trasladados al Hospital de Don Benito-Villanueva, el primero en estado menos grave y el segundo leve.

