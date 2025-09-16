Muere en un varón de 77 años en Vegas Altas por fiebre del Nilo Occidental

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado el fallecimiento de un varón de 77 años, perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva, por fiebre del Nilo Occidental.

El varón permanecía ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En total se han registrado once casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, cuatro de los cuales permanecen ingresados en el Hospital de Don Benito-Villanueva.

La Dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.