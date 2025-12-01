Un motorista fallecido y otro herido de gravedad en dos accidentes en Badajoz y Coria este domingo

Un motorista de 27 años fallecía en la madrugada de ayer domingo en un accidente en la Avenida de Elvas de Badajoz. Los sanitarios movilizados no pudieron hacer nada por salvar la vida del joven, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Mientras, otro motorista resultaba herido grave en una colisión con un turismo en la carretera EX-108, en el término municipal de Moraleja ayer domingo. El hombre fue traslado al Hospital de Coria.

Además, la colisión frontal entre dos vehículos cerca de Almendralejo dejaba a cinco personas heridas, una de ellas en estado grave. En concreto una mujer de 40 años que fue derivada al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo con politraumatismos.

Resultaron heridos "menos graves", un varón de 48 años y una mujer de 39 años, trasladados ambos al Hospital de Mérida, y una joven de 21 años que fue derivada al Hospital Tierra de Barros. Asimismo, en el siniestro quedó herido leve un varón de 48 años.