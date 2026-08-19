Morante de la Puebla será el gran protagonista de la ‘Corrida Romana’ el 4 de septiembre en Mérida

Mérida se prepara para vivir una de las noches más singulares de su calendario festivo. El próximo 4 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, la plaza de toros emeritense acogerá una Corrida Romana planteada como un gran acontecimiento de la temporada y concebida para trascender el concepto tradicional de un festejo taurino.

La propuesta ha sido presentada este martes, 18 de agosto, en la Sala de Prensa del Ayuntamiento de Mérida, en un acto en el que participaron la concejala delegada de Igualdad, Festejos, Limpieza, Semana Santa y Año Jubilar, Ana Aragoneses Lillo, y el gerente de Toros La Merced, José Luis Pereda López, responsable de una iniciativa que reúne en un mismo escenario distintas expresiones artísticas y tradiciones vinculadas a la cultura taurina.

El gran reclamo del cartel será Morante de la Puebla, una de las máximas figuras de toda la historia y más carismáticas del toreo, que estará acompañado por el rejoneador portugués Marcos Bastinhas. A ellos se sumará la presencia del prestigioso cantaor Israel Fernández, junto con los forcados Académicos de Elvas y una exhibición de salto a la garrocha, recuperando una de las manifestaciones populares más espectaculares relacionadas históricamente con el mundo del toro.

El resultado será un espectáculo que pretende reunir en la plaza diferentes lenguajes y tradiciones: el toreo a pie, el rejoneo, el cante flamenco, la tradición portuguesa de los forcados y la destreza de los garrochistas. Todo ello bajo el denominador común de la Tauromaquia y en un escenario especialmente simbólico como el Coso de San Albín.

José Luis Pereda: «Mérida vivirá una noche histórica»

Durante la presentación, José Luis Pereda puso de manifiesto la firme apuesta de su empresa por la capital extremeña y por la creación de acontecimientos capaces de proyectar el nombre de Mérida más allá de sus fronteras. El empresario destacó que la Corrida Romana representa una nueva muestra del compromiso de Toros La Merced con la ciudad y aseguró que el objetivo ha sido diseñar un espectáculo diferente, con una dimensión internacional y cultural. «Seguimos apostando sin fisuras y con contundencia por Mérida y ahora lo hacemos con el anuncio de un gran acontecimiento internacional con la Corrida Romana», señaló Pereda, quien definió la cita como una propuesta «Única» en la que confluyen distintas culturas y disciplinas».

En este sentido, explicó que la intención de la empresa ha sido reunir «cante flamenco, toreo a caballo, forcados portugueses y festejos populares de antaño con la garrocha» alrededor de un elemento común: «la Tauromaquia». Pereda también quiso agradecer públicamente la disposición mostrada por el Ayuntamiento de Mérida y la acogida que la institución municipal ha brindado a la iniciativa. «Queremos agradecer al Ayuntamiento su gran acogida, que nos dispensan siempre, y eso nos llena una vez más de ilusión», manifestó.

El empresario extendió asimismo ese «agradecimiento a todos los protagonistas que forman parte del cartel», subrayando la responsabilidad y la ilusión con la que afrontan una cita llamada a convertirse en uno de los acontecimientos destacados de la temporada taurina. La elección de Morante de la Puebla como principal figura del festejo responde, según explicó Pereda, al deseo de construir «un cartel con personalidad propia y con capacidad para atraer tanto a los aficionados como a un público interesado en la cultura y las diferentes manifestaciones artísticas que se darán cita sobre el ruedo. La empresa ha puesto un gran empeño en confeccionar un festejo sin parangón, con Morante de la Puebla como eje principal del mismo», afirmó. Con esa premisa, Pereda se mostró convencido de que el Coso de San Albín será escenario de una velada excepcional: «Vivirá una noche histórica y Mérida acaparará las miradas del mundo taurino y cultural»

La celebración se integra en la programación de la Feria de Mérida, reforzando la oferta de espectáculos prevista durante las fiestas. La concejala Ana Aragoneses puso precisamente el acento en la importancia de que esta Corrida Romana forme parte de la programación oficial de la Feria, al considerar que contribuye a enriquecer las propuestas dirigidas tanto a los emeritenses como a quienes visitan la ciudad durante estas fechas. La responsable municipal destacó además el valor de contar con iniciativas de estas características y quiso reconocer expresamente el trabajo realizado por José Luis Pereda.

Aragoneses trasladó «su agradecimiento a José Luis Pereda, empresario de la plaza de toros, por su apuesta por incorporar este acontecimiento a la programación de nuestra Feria y por seguir contribuyendo a que Mérida cuente con propuestas de primer nivel». De este modo, la Corrida Romana se presenta como una cita que pretende conjugar tradición y espectáculo, con una mirada abierta a diferentes expresiones culturales que históricamente han convivido alrededor del universo taurino.

Las localidades para este gran acontecimiento ya se encuentran disponibles. Los precios parten de 30 euros, mientras que las entradas de barrera alcanzan los 80 euros. La venta puede realizarse desde hoy por Internet a través de www.torospereda.com, mientras que a partir de este miércoles será posible adquirir las localidades de manera presencial en la propia plaza de toros de Mérida.