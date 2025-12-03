Morán asegura que en los dos años del Gobierno de María Guardiola se han logrado grandes avances para el campo extremeño  

La vicesecretaria de agricultura del Partido Popular de Extremadura, Mercedes Morán, ha asegurado que “durante los dos años del Gobierno de María Guardiola se han logrado grandes avances para el campo extremeño. Aún queda camino por recorrer, y por eso queremos empaparnos de las propuestas y necesidades de agricultores y ganaderos para poner soluciones y generar un futuro mejor para el sector primario”.

Morán se ha reunido, junto a miembros del PP de Extremadura, con medio centenar de agricultores y ganaderos de diferentes sectores. “Nos reunimos para escucharlos, porque aquí están representados muchos de los sectores agrarios, y hay que agradecer que hayan acudido a este acto para compartir sus retos, porque lo que queremos es seguir avanzando juntos”.

Por último, la vicesecretaria de agricultura del Partido Popular de Extremadura, también se ha referido al Regadío Tierra de Barros, y ha manifestado que “el Partido Popular siempre ha apostado por el proyecto. Un Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de María Guardiola, ha sido el único que ha puesto 20 millones de euros de fondos propios en los presupuestos de 2025 y de 2026 para iniciar las obras, y por desgracia ambos presupuestos fueron rechazados por la oposición”.