Morales: “Debemos sacar de la contienda política la cuestión de Almaraz y centrarnos en garantizar la continuidad”

“Estoy aquí para defender a las alcaldesas y alcaldes, los intereses de esta comarca y de la provincia de Cáceres. Es fundamental que la Central Nuclear de Almaraz continúe para seguir haciendo viable la vida en nuestros municipios”. Así se lo ha trasladado el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, al grupo de europarlamentarios que se encuentra en visita de trabajo en Navalmoral de la Mata y Almaraz para conocer la “foto real”, y recabar datos sobre el impacto del cierre de la Central Nuclear de Almaraz para España y la transición energética de la Unión Europea.

Del mismo modo, Morales ha trasladado a la comitiva el respaldo unánime de la Institución Provincial a la continuidad de la actividad de la Central, tal y como se ha puesto de manifiesto a través de Declaraciones Institucionales, donde ambos grupos políticos expresaron su apoyo “sin ningún tipo de fisura”.

El presidente ha centrado su intervención en aportar información sobre las particularidades del territorio, precisando la importancia estratégica que tiene esta industria para la provincia de Cáceres, especialmente considerando que el tejido industrial es limitado. En este sentido, ha precisado que no se le ha trasladado “ninguna razón objetiva” que justifique el cierre de la Central, defendiendo que su continuidad resulta fundamental para el mantenimiento del empleo y la fijación de población en la zona.

Asimismo, ha apelado a la “cordura” y a la responsabilidad institucional, insistiendo en que esta cuestión debe quedar al margen de confrontaciones políticas entre administraciones. “No se trata de un enfrentamiento entre partidos ni entre la Junta de Extremadura y el Gobierno de España, sino de una acción conjunta para garantizar que la central nuclear no se cierre”, ha señalado.

El presidente ha lamentado que no se haya permitido la presencia de una representación del Gobierno de España, actor imprescindible y responsable a la hora de decidir la prórroga y la continuidad de Almaraz. Igualmente ha apuntado a la responsabilidad de las empresas eléctricas titulares, a las que le “aunque finalmente han solicitado la prórroga, no se entiende que hayan agotado hasta el último día para hacer esa petición”.

Por otro lado, ha recordado la necesidad de que avancen las alternativas industriales anunciadas para la zona, como el proyecto de la Gigafactoría de Navalmoral de la Mata, ya que complementarían y reforzarían la creación de empleo y el desarrollo económico del entorno.

Finalmente, Miguel Ángel Morales ha reiterado que el interés general debe situarse por encima de cualquier estrategia partidista, poniendo en el centro a los ciudadanos y ciudadanas del Campo Arañuelo y de los municipios del entorno de Almaraz. “Todas las administraciones debemos trabajar con un objetivo común y sacar de la contienda política la cuestión de la Central de Almaraz: garantizar oportunidades, empleo y futuro para nuestra tierra”, ha concluido.

El grupo de europarlamentarios encabezados por el presidente de la comisión de Peticiones, Bogdan Rzońca (ECR, Polonia), visitarán durante la jornada de mañana las instalaciones de la Central Nuclear de Almaraz junto a representantes del comité de empresa de la Central.