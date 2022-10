Monumentos en Azul por la Dislexia

Monumentos de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia o Trujillo, en Extremadura, y Elvas, en Portugal, se iluminarán de azul turquesa el próximo sábado, día 8, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Dislexia, un trastorno del aprendizaje que afecta, al 10% de la población mundial, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Asociación de Dislexia en Extremadura (EXADIS) subraya la importancia de la detección temprana de este trastorno que conlleva "importantes problemas" para leer y escribir a quienes lo sufren. En todo caso, aclara que no es una enfermedad, sino "una dificultad para identificar los sonidos del habla y relacionarlos con un significado".

Este trastorno puede acarrear problemas en la ortografía, la escritura y la pronunciación de palabras, así como dificultades de comprensión, memoria a corto plazo, acceso al léxico, confusión entre la derecha y la izquierda, así como problemas en las nociones espacio-temporales.

Por todo ello, señalan que estas personas tienen "importantes problemas" en su etapa educativa, donde la mayoría de contenidos se aprenden a través de la lectura y lo aprendido se demuestra a través de la escritura.

Las personas con dislexia, que "no son menos inteligentes" que las que no sufren este trastorno, parten en "desventaja" en el contexto educativo si no se ponen las herramientas necesarias para igualar su desventaja, subraya la asociación en una nota de prensa.