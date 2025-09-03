Monesterio celebrará este próximo sábado su XXXIV Día del Jamón con el reparto de casi 3.000 bocadillos

El XXXIV Día del Jamón de la localidad pacense de Monesterio se celebrará este próximo sábado, 6 de septiembre, con una degustación popular declarada de Interés Turístico Regional y en la que se repartirán casi 3.000 bocadillos de dicho producto.

Los más de 20.000 metros cuadrados dedicados por el ayuntamiento a esta celebración, en los recintos de la piscina municipal, el parque del Tejar y sus zonas ajardinadas exteriores, serán sede de esta jornada en la que se espera la presencia de unas 10.000 personas de distintos puntos geográficos y que duplican la población monesteriense para participar en esta fiesta en la que el jamón ibérico es el protagonista y principal actor.

Tras la apertura del recinto de la piscina y el parque municipal, programada para las 10,00, se desarrollará una jornada de degustaciones populares en los stand de las empresas adscritas a la marca 'Jamón de Monesterio', que comenzará con el reparto de bocadillos entre los primeros asistentes y finalizará pasada la medianoche con los conciertos de Diván du Don y Conreserve.

Previamente y a lo largo de todo el verano, se han desarrollado distintas actividades bajo el paraguas de la marca 'Jamón de Monesterio', entre ellas el Festival 'Jamón & Blues', la XVI Ruta Cicloturista, el XXV Concurso de cortadores, que ha concedido el 'Cuchillo de Oro' al sevillano Víctor Fernández, o el XXIII Curso de Corte de Jamón, dirigido a formar a una decena de personas, relacionadas profesionalmente con las industrias cárnicas y la hostelería, en el arte del corte de este producto.

El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa; la alcaldesa de Monesterio, Dolores Vargas; y el concejal de Empleo, Comercio e Industria, Guillermo Robledo, han presentado este Día del Jamón, en el que los industriales calculan que, durante la jornada, se pondrán a la venta más de una tonelada de jamón ibérico de bellota, que serán consumidos en raciones o piezas a precios populares.

Juan María Delfa ha señalado que en las últimas semanas se han presentado y se han desarrollado distintos eventos gastronómicos en la provincia, pero que, "con todo el respeto que los demás productos se merecen", en este caso están hablando de "palabras mayores" como el jamón ibérico que se elabora en nuestra tierra y al que Monesterio le da "ese realce especial" en este Día que van a celebrar este próximo fin de semana.

Se trata, ha apuntado, de una jornada que se centra en la degustación de jamón junto a otras actividades en la que se esperan unas 10.000 personas de Extremadura o Andalucía, y de una fiesta "única" que convierte al jamón ibérico en el "verdadero protagonista y su principal actor".

Asimismo, ha mostrado la apuesta de la institución provincial por este tipo de eventos que cumplen objetivos que se marcan desde la misma, como la creación de riqueza, que la hostelería se vea beneficiada o el fomento del turismo, principalmente en las zonas rurales y que "en definitiva" es una manera de luchar en relación al reto demográfico. También está "seguro" de que esta nueva edición superará el "éxito" de las anteriores.