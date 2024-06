El Ministro Puente recuerda a Extremadura que el transporte entre sus municipios es competencia de la Junta

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este martes el nuevo mapa concesional estatal de autobuses planteado por su departamento, y ha recordado a Extremadura, una de las regiones más contrarias a la propuesta, que conectar municipios dentro de una región es competencia autonómica.

La Junta de Extremadura ha reclamado la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transporte para abordar la propuesta ministerial, y la semana pasada reunió a medio centenar de alcaldes y ediles para recabar apoyos contra la iniciativa, que según el Ejecutivo extremeño afectará a 164 municipios y "dejará aislados" a 126.

En el Pleno del Senado, Puente ha defendido que el objetivo del nuevo mapa concesional es ofrecer "mejores tiempos de viaje, mejores tarifas y mucha más coordinación entre administraciones", aunque ello sea a costa de suprimir paradas.

"Si paramos en cada pueblo de cada comarca, es que esa línea ni es competitiva ni responde al interés que tiene que defender el Ministerio, que es que las personas pertenecientes a uno y otro territorio puedan ir lo más rápido posible, de la manera más eficaz posible y de la manera más barata posible", ha indicado Puente en respuesta a una pregunta de la senadora del PP María Dolores Marcos.

Ante las acusaciones de esta, que ha dicho que el PSOE "está condenando a la despoblación, al abandono, al empobrecimiento y a la despoblación" a multitud de pueblos extremeños, Puente ha replicado que "la comunicación entre los municipios de una Comunidad Autónoma la tiene que afrontar la Comunidad Autónoma".

"Si no conocen ustedes las competencias más básicas pues es que no sé qué hacemos aquí. Es que es tremendo esto... Luego que surgen los 'alvises', pero cómo no van a surgir si un senador dice que no es competencia autonómica el transporte por carretera dentro de una propia autonomía", ha lamentado el ministro.

Ha defendido además que el Gobierno repartirá 45 millones de euros a las autonomías para que mejoren sus conexiones internas.